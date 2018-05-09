تراجع الذهب بالتزامن مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 6 أشهر

تراجعت عقود الذهب في تعاملات ،اليوم الأربعاء، بالتزامن مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 6 أشهر، لتتجاهل تأثير انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي عقدته الإدارة السابقة والدول الكبرى مع طهران، وتعهد بأن تفرض واشنطن “أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني”.

وبحلول الساعة الـ (4:49 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم حزيران/يونيو المقبل بنسبة 0.20 % (2.6 دولار) عند 1311.1 دولار للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.28 %، إلى 1310.92 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس تحرك العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.11 % إلى مستوى 93.04، في أعلى مستوى منذ ستة أشهر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 16.47 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين 0.05 % إلى 912.71 دولار للأوقية.