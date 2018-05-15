“المركزي السعودي” يوافق على أول اندماج في قطاع التأمين

أعلنت شركتا “الأهلية للتأمين التعاوني”، و”اتحاد الخليج للتأمين التعاوني” السعوديتين، اليوم الثلاثاء، تلقيهما خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، المتضمن الموافقة على عملية الاندماج المقترحة بينهما.

وبحسب إفصاح للشركتين للبورصة المحلية اليوم، فإن “عملية الاندماج مشروطة بالموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين”.

ويبلغ رأسمال الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، 160 مليون ريال (42.7 مليون دولار)، فيما شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، رأسمالها 150 مليون ريال (40 مليون دولار).

ويضم قطاع التأمين السعودي، 35 شركة تأمين وإعادة تأمين، مدرجة جميعها في البورصة المحلية.

ويسعى “المركزي السعودي” لتكرار عمليات الاندماج بالقطاع، في ظل صغر رؤوس أموال تلك الشركات، ما لا يساعدها على القيام بأنشطتها بالشكل المطلوب، وتحقيق العديد منها لخسائر.

وتعكس أرباح تلك الشركات صغر حجمها، إذ حققت “الأهلية” 7.2 مليون ريال (1.9 مليون دولار) أرباحاً في الربع الأول 2018، فيما بلغت أرباح “اتحاد الخليج” 5.5 مليون ريال (1.5 مليون دولار).