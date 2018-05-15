مصر.. كشف تفاصيل برنامج طرح شركات حكومية في البورصة

كشف مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، عن التفاصيل الكاملة لبرنامج طرح الشركات الحكومية بالبلاد في البورصة خلال النصف الثاني من العام الجاري 2018.

وأوضح مجلس الوزراء أن الطرح سيشمل قطاعات البترول والصناعة والبتروكيماويات، مبينًا أن القيمة المالية المستهدفة من أول طرح تتراوح بين 15 و18 مليار جنيه.

ولفت المجلس إلى أن هناك خطة كاملة لعملية الطرح بما يتواءم مع التحولات المصرية الجديدة.

وقال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إن الهدف من تلك الطروحات هو تنشيط البورصة، وتوسيع قاعدة الملكية وتوفير التمويل اللازم لتلك الشركات للتوسع في نشاطها، إلى جانب تحقيق مزيد من التدفقات الاستثمارية وتعظيم العائد لأصول الدولة من خلال هذا البرنامج.

وأضاف إسماعيل في بيان صحفي، أن مصر ستعمل على استخدام الحصيلة المحققة من هذا البرنامج بالشكل الأمثل، وبما يحقق أكبر فائدة وتحديدًا في تلك التوسعات الجديدة.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن عزمها طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرًا من أجل توسيع قاعدة الملكية.

يشار إلى أن آخر شركات حكومية أدرجت في البورصة كانت عام 2005 وهي شركات “المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك”.