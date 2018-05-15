الليرة التركية تتعرض لخسائر بسبب تصريحات لأردوغان

تعرضت السندات والليرة التركية لمزيد من الخسائر وهوت العملة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، اليوم الثلاثاء؛ بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه سيشرف على السياسة المالية بنفسه في حال فوزه في الانتخابات القادمة.

وأفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، أن تصريحات أردوغان “أخافت المستثمرين؛ نظرًا لسياسته المعارضة لرفع أسعار الفائدة”.

وأشارت إلى أن “الليرة التركية خسرت نحو 13% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، منذ بداية هذا العام، وهي أكبر خسارة في الاقتصادات الناشئة بعد البيزوس الأرجنتيني”.

ونقلت عن مستثمرين قولهم، إن هناك ضرورة لرفع أسعار الفائدة في ظل تسارع معدلات التضخم وارتفاع العجز في الميزانية .

وقال كريس تيرنر مدير قسم العملات الأجنبية في مجموعة “اي ان جي” في لندن: “كان المستثمرون يأملون بأن يتم رفع أسعار الفائدة؛ بهدف وقف التقلبات بالليرة والتي دخلت الآن مرحلة الشك على الأرجح.”

ووفقًا للوكالة، فإن الليرة تراجعت اليوم بنحو 0.7% لأدنى مستوى لها على الإطلاق، لتصل إلى حوالي 4.3981 مقابل الدولار الأمريكي، قبل أن تحقق مكاسب صغيرة وتقلل خسارتها إلى حوالي 0.5% ظهر اليوم.

وقال جون هاردي مدير سياسة العملات الأجنبية في بنك ساكسو الدنماركي:”المشكلة هي في تدخل أردوجان، وغياب الثقة في أن البنك المركزي التركي يتمتع بأية استقلالية… لذلك أعتقد بأن السوق يقوم بمعاقبة الليرة.”