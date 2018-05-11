الدولار الآخذ في الصعود يحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي‎

عزز الدولار مكاسبه، اليوم الجمعة، واتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مع نمو التفاؤل في السوق بشأن آفاق العملة الأمريكية خلال الأسابيع القادمة.

وعزز الدولار مكاسبه الأسبوعية مقابل سلة عملات منافسة، على الرغم من انخفاض طفيف بلغ 0.1%، اليوم الجمعة، إلى 92.52، ليواصل الصعود فوق أعلى مستوى في 4 شهور ونصف الشهر، الذي سجله يوم الأربعاء الماضي عندما بلغ 93.42 .

ويتجه مؤشر الدولار إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، في أطول موجة من نوعها منذ الربع الأخير من عام 2016، وارتفع الدولار بنحو 4% الشهر الماضي.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1935 دولار، لكنه ما زال بالقرب من أدنى مستوى في عام 2018 الذي بلغ 1.1823 دولار، يوم الأربعاء الماضي.

ولم يسجل الدولار تغيرًا يذكر مقابل الين عند 109.33 ين، وهو مستوى يقترب من الأدنى في 3 أشهر المسجل في الثاني من شهر أيار/مايو عند 110.05 ين.

وتعافى الدولار الأسترالي من أدنى مستوى في 11 شهرًا البالغ 0.7413 دولار أمريكي إلى 0.7558 دولار أمريكي.

بيد أن الليرة التركية واصلت الهبوط وانخفضت 0.5% إلى 4.267 ليرة للدولار، على الرغم من أنها ابتعدت عن المستوى القياسي المنخفض الذي بلغ 4.3780 ليرة، يوم الأربعاء الماضي.