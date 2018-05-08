الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 2018 مع تزايد زخم موجة الصعود

صعد الدولار لأعلى مستوى منذ بداية 2018 أمام عملات منافسة، اليوم الثلاثاء، مع هبوط اليورو الذي دفع التجار إلى شراء العملة الأمريكية رغم بعض المخاوف من أن تكون وتيرة صعودها أسرع من اللازم.

وارتفع الدولار نحو 4.5 % أمام سلة من العملات المنافسة في ثلاثة أسابيع، مع تبدد التوقعات بأن تحذو بنوك مركزية أخرى حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تطبيع السياسة النقدية.

وواصل الدولار مكاسبه اليوم الثلاثاء، وارتفع مؤشره الذي يقيس أداءه أمام سلة عملات بنسبة 0.4 % إلى 93.08 مع استمرار الأسواق في تصفية مراكز مدينة تراهن على انخفاض الدولار تكونت في الأشهر الأخيرة؛ ما دفع بالعملة الأمريكية للصعود على مدى 3 أسابيع متتالية.

وحقق الدولار الأمريكي بعضًا من أكبر مكاسبه اليوم أمام اليورو والدولار الأسترالي اللذين انخفضا 0.4 % و0.8 % على الترتيب.

ورغم صعود الدولار، ظل الين الياباني متماسكًا أمام العملة الأمريكية وغيرها من العملات الرئيسة بما يشير إلى استمرار حالة الحذر في السوق.