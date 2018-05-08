استقرار أسعار الذهب مع بقاء الدولار قرب ذروته في 4 أشهر

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع استمرار الدولار قرب أعلى مستوياته للعام 2018 بفعل القوة النسبية للاقتصاد الأمريكي.

وفي الساعة 0635 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضًا نحو 0.1% عند 1313.20 دولار للأوقية بعد أن أغلق على انخفاض طفيف في الجلسة السابقة.

واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم حزيران/يونيو دون تغير عند 1314.10 دولار للأوقية.

وحام مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر مواصلًا تلقي الدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتوقعات متفائلة للاقتصاد الأمريكي.

وزادت الفضة 0.2% في المعاملات الفورية إلى 16.48 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.2% أيضاً إلى 909.65 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الـ25 من نيسان/أبريل في الجلسة السابقة.

وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 969 دولارًا بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الـ27 من نيسان/أبريل أمس الاثنين.