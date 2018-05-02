المالديف تجمع 100 مليون دولار من طرح خاص لسندات في أبوظبي

قالت مصادر اليوم الأربعاء، إن جزر المالديف تجمع 100 مليون دولار من طرح خاص لسندات سيادية إلى صندوق أبوظبي للتنمية.

وكانت حكومة المالديف، أعلنت خططًا في 2016 لبيع سندات سيادية للمساعدة في جمع تمويل لبرنامجها الطموح لتطوير البنية التحتية.

وسيصبح الإصدار المقوم بالدولار هو الأول لسندات سيادية تُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية حين يتم الإدراج المزمع غدًا الخميس.

وقالت المصادر، إن بنك أبوظبي الأول تولى إدارة الدفاتر في إصدار السندات، التي يبلغ أجلها 5 سنوات بعائد 5.5 %.

ومنحت وكالة فيتش السندات تصنيفًا نهائيًا عند “+B”.

وأكد مسؤول بسوق أبوظبي للأوراق المالية، إدراج سندات حكومة المالديف، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل.

وكانت المالديف قد أصدرت باكورة سنداتها السيادية العام الماضي بقيمة 200 مليون دولار لأجل 5 سنوات وعائد 7% سنويًا، وتولّت “بوكوم انترناشيونال هولدنغز” ومقرها هونغ كونغ دور المنسق العالمي للإصدار.