الذهب ينخفض بفعل صعود الدولار وزيادة عوائد السندات

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، حيث قفز العائد على السندات الأمريكية إلى أعلى من مستوى 3%، مما رفع الدولار لأعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر.

وبحلول الساعة 07:59 بتوقيت غرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1323.59 دولار للأوقية (الأونصة)،بينما كان المعدن النفيس صعد 0.5 أمس الثلاثاء ليوقف موجة خسائر استمرت ثلاث جلسات متتالية.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1325 دولارًا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، 0.4% إلى 91.117، وهو أعلى مستوى منذ 12 يناير/كانون الثاني.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 16.61 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.4% إلى 922.40 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم للجلسة الثالثة على التوالي وانخفص 0.7% إلى 967.75 دولار للأوقية.