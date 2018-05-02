هيئة السوق السعودية: 140 مستثمرًا أجنبيًا مؤهلًا بالبورصة حاليًا

قالت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، إن هناك 140 مستثمرًا أجنبيًا مؤهلًا حاليًا في سوق الأسهم، منهم 40% سُجلوا خلال الربع الماضي.

وسُمح للمؤسسات الأجنبية المؤهلة ببدء الاستثمار مباشرة في البورصة السعودية في 2015 ، وجرى تخفيف متطلبات التأهل في 2016.

وقال محمد القويز رئيس الهيئة المنظمة لسوق المال خلال مؤتمر اقتصادي في الرياض، إن “إدراج الشركات الجديدة في سوق الأسهم، بما في ذلك تلك المخصخصة، سيكون أولوية في العام المقبل”.

وأضاف القويز أن “الأولويات الأخرى للعام المقبل تشمل تعزيز التدقيق الخارجي والداخلي للشركات المدرجة من أجل تحسين جودة سوق الأسهم، وتطوير سوق لسندات الشركات”.، لافتا إلى أن “هناك اهتمامًا كبيرًا بين الشركات بالبدء في إصدار سندات”.