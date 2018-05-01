لأول مرة.. توجه سعودي لإتاحة “الشيشة” في الرياض

قالت مصادر محلية سعودية، اليوم الثلاثاء،إن وزارة الشؤون البلدية والقروية تدرس السماح بتقديم المعسلات (الشيشة) في عدد من الفنادق والمطاعم داخل مدينة الرياض.

وأضافت أن الخطوة ستكون مشابهة لماهو معمول به في مدينة جدة، إذ يسمح للشباب بتدخين (الشيشة) وفق ضوابط واشتراطات محددة، وفق صحيفة “عكاظ”.

وأرجعت السبب إلى رغبة الوزارة في توحيد الاشتراطات البلدية ضمن نطاق مدن السعودية الكبرى، ومعالجة أزمة التباين بين ضوابط الأمانات التابعة لها.

وبينت المصادر أن وزارة الشؤون ترغب كذلك في فتح مجالات استثمارية أوسع لتحسين مستوى إيراداتها.

وتسعى الوزارة إلى وضع حلول للتحديات المتوقعة، والتنسيق مع مختلف الجهات لأخذ مرئياتهم قبل الإعلان الرسمي عن القرار.

وعن المعوقات التي تواجه القرار، فيأتي في مقدمتها محاولات وزارة الصحة للحد من انتشار التدخين بوصفه أحد أبرز عوامل ارتفاع كلفة العلاج التي تنفقها الدولة نتيجة الأمراض الناجمة عنه.

كما تتباين توجهات المجتمع السعودي من خطوة السماح بتقديم المعسلات في الفنادق والمطاعم، ومدى تأثير ذلك على نمو قطاعي الفندقة والأغذية.

يذكر أن أمانة الرياض كانت توقفت في وقت سابق عن إصدار أي تراخيص جديدة لمقاهي الشيشة داخل المدينة، كما قررت عدم تجديد رخص مقاهي الشيشة القائمة، ووضع لوحة أمام أبوابها بموعد انتهاء الرخصة.

كما جرى نقل مقاهي الشيشة إلى أماكن خارج العمران، وجرى وضع لوحات توعوية أمام مقاهي الشيشة للتحذير من خطورتها وضررها على الصحة.

كما تطلق أمانة منطقة الرياض، بصفة دورية حملة توعوية لمنع استخدام “الشيشة” في الحدائق العامة، فيما يعد من المحظورات تقديم الشيشة في فنادق ومطاعم الرياض.