“المقاطعة” تدفع قطر لطرق أبواب أسواق السندات الدولية

في أول محاولة من قطر لطرق أبواب أسواق السندات الدولية، منذ اندلاع الأزمة الخليجية، بدأت الدوحة تسوّق عبر وزارة المالية إصدار سندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي من ثلاث شرائح.

وقاطعت أربع دول عربية، هي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين ومصر، العام الماضي قطر، بعد اتهامها بدعم الإرهاب، الأمر الذي خلف ضغوطًا اقتصادية متزايدة على الدوحة.

وحددت قطر السعر الاسترشادي المبدئي للسندات في حدود 170 نقطة أساس فوق سعر أدوات الخزانة الأمريكية لشريحة أجلها خمس سنوات و200 نقطة أساس لشريحة لأجل عشر سنوات و230 نقطة أساس لسندات أجلها 30 سنة.

ومن المتوقع تسعير إصدار الحجم القياسي اليوم.

وتتولى بنوك “الخليج” و”باركليز” و”كريدي أجريكول” و”كريدي سويس” و”دويتشه بنك” و”كيو.إن.بي كابيتال” و”ستاندرد تشارترد” إدارة الدفاتر في شريحتي سندات الخمس والعشر سنوات.

أما شريحة الثلاثين عامًا فيتولى إدارة دفاترها فرع “دويتشه بنك” في تايبه وبنك “ستاندرد تشارترد” (تايوان).

وستدرج السندات لأجل خمسة وعشرة أعوام في بورصة لوكسمبورج بينما ستدرج شريحة الثلاثين عامًا في بورصتي لوكسمبورج وتايبه.

وكانت آخر مرة دخلت فيها قطر سوق السندات في يونيو/حزيران 2016 عندما جمعت تسعة مليارات دولار عبر إصدار مماثل من ثلاث شرائح بآجال خمس وعشر وثلاثين سنة.