مصر تستعد لتوقيع مذكرة تفاهم مع السعودية للتعاون في مجالات البترول

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، الخميس، أن بلاده تستعد لتوقيع مذكرة تفاهم مع السعودية، للتعاون في مجالات البترول والتعدين وأنشطة الاستكشاف.

وأضاف الملا، خلال لقائه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، أن العديد من أوجه التعاون الجديدة مع السعودية ستتم خلال المرحلة المقبلة.

ومن ضمن مجالات التعاون، وفق ما أورده بيان عن الوزارة، تبادل المعلومات المتعلقة بأعمال المسح السيزمي بمنطقة البحر الأحمر (شرق).

ومطلع العام الجاري، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، عن توجه لطرح مناقصة عالمية للبحث عن النفط والغاز في 2018، داخل المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر (شرق) ومنطقة جنوبي مصر.

وأشار الملا حينذاك إلى أنه سيجري طرح المناقصة فور الانتهاء من مشروعي تجميع البيانات الجيوفيزيقية بتلك المناطق.

وتؤكد مصر أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر الأحمر (شرق) مع السعودية، تتيح طرح عطاءات بدء النشاط النفطي في المنطقة للمرة الأولى.

وصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الـ 24 من يونيو/حزيران 2017، على تسليم جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، بعد إقرار البرلمان لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والموقعة في أبريل/ نيسان 2016.

والتقى الوزيران المصري والسعودي، على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري السادس عشر لمنتدى الطاقة العالمى بالعاصمة الهندية نيودلهي، خلال اليوم الثاني من أعمال المنتدى الذي يعقد على مدار 3 أيام.

وأكد الوزير خالد الفالح أن “تعزيز التعاون مع مصر في مجالات الصناعة البترولية كافة يحظى بكامل الدعم السياسي”، مشيرًا إلى “حث المستثمرين في المملكة للاستثمار وتنفيذ مشروعات مشتركة في مصر”، وفقًا للبيان.

وفي مطلع شباط/فبراير الماضي، قال الفالح، إن “أرامكو السعودية”، أكبر شركة نفط في العالم، تعمل الآن على تسريع أعمال التنقيب عن مصادر الطاقة في منطقة البحر الأحمر.

وأعلنت المملكة العام الماضي، عن مشروع سياحي ضخم على شاطئ البحر الأحمر، إضافة لمشروع “نيوم” الذي يمتد إلى الأردن ومصر.