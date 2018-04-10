تراجع أسعار الذهب مع تجدد الإقبال على المخاطرة

بدد الذهب مكاسبه المبكرة ليهبط بعدما تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، بخفض الرسوم الجمركية على واردات سلع معينة ما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن الخلاف التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة.

وتعهد شي بانفتاح أكبر لاقتصاد الصين وخفض الرسوم الجمركية على واردات من بينها السيارات، ودفعت تصريحاته لمكاسب للأسهم الأمريكية في التعاملات الآجلة والدولار والأسهم الأسيوية.

وأضعف ذلك الإقبال على الذهب المقوم بالدولار وتنامي الإقبال على المخاطرة.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.1 % إلى 1334.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0727 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في نحو أسبوع عند 1338.12 دولار في وقت سابق في الجلسة.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 % إلى 1337.80 دولار للأوقية، وارتفعت الفضة 0.2 % إلى 16.48 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.2 % إلى 933.5 دولار للأوقية بعد أن كسب 2% في الجلسة السابقة، وهي أكبر زيادة في نحو شهرين.

وزاد البلاديوم 0.4 % إلى 933 دولارًا للأوقية وكان صعد 3% أمس الاثنين، وهي أعلى زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ 12 كانون الثاني/يناير.