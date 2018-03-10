ترامب يتحدث هاتفيًا مع الرئيس الصيني بشأن كوريا الشمالية

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم السبت، أنه تحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن كوريا الشمالية.

وقال ترامب في تغريدته:” تحدثت مع الرئيس الصيني شي جين بينغ حديثًا مطولًا بشأن الاجتماع مع كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية.. والرئيس شي أبلغني بأنه يقدر للولايات المتحدة عملها على حل المشكلة بالطرق الدبلوماسية بدلًا من اللجوء إلى البديل الذي ينذر بالسوء.. والصين ما زالت متعاونة”.

وذكر البيت الأبيض اليوم السبت أن ترامب تحدث هاتفيًا أيضًا يوم أمس الجمعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن كوريا الشمالية، والرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على بعض المعادن.