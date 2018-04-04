تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار

شهد سعر صرف الليرة السورية تحسنًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية يقدر بنحو 10% في السوق الموازية، في وقت يقترب جيش النظام من إحكام سيطرته على الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وبات الدولار الأربعاء يعادل 430 ليرة سورية في السوق الموازية مقابل 460 ليرة الأسبوع الماضي.

وكان الدولار قد سجل انخفاضًا أكبر صباح الإثنين الفائت، ووصل الى نحو 405 ليرات سورية، وفق ما ذكرت صحيفة الوطن السورية المقربة من الحكومة، غداة إعلان روسيا التوصل الى اتفاق على إجلاء مقاتلي فصيل “جيش الإسلام” من مدينة دوما، آخر معاقل الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية.

يأتي ذلك في وقت حافظ سعر الصرف في السوق الرسمية، لدى مكاتب الصيرفة والمصارف، على معدله الذي يساوي 436 ليرة سورية مقابل الدولار.

وشهدت الليرة السورية تراجعًا كبيرًا خلال سنوات النزاع المستمر منذ 2011، حتى أنها فقدت نحو 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار.

وكان الدولار يساوي قبل الأزمة 48 ليرة سورية.