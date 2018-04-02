ارتفاع احتياطي مصر الأجنبي إلى 42.611 مليار دولار في مارس

قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.611 مليار دولار في نهاية آذار/مارس من 42.524 مليار في شباط/فبراير.

وهذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات، وبهذا يكون الاحتياطي النقدي قد قفز بنحو 87 مليون دولار في آذار/مارس.

وطرحت مصر في شباط/فبراير سندات دولية بأربعة مليارات دولار.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 34.45% إلى 80.8 مليار دولار في أيلول/سبتمبر الماضي.

وكانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار، قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016، وتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.