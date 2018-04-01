انكماش الناتج المحلي السعودي في الربع الأخير من 2017‎

انكمش الناتج المحلي السعودي بالأسعار الثابتة، بنسبة 1.18% في الربع الرابع 2017، مقابل نمو بنسبة 2.12 % في الفترة المناظرة من 2016.

وبحسب مسح لبيانات صادرة الأحد، عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، انكمش القطاع النفطي بنسبة 4.27%، مقابل نمو 4.44% في الفترة المقابلة.

يأتي ذلك، مع استمرار تسجيل أسعار النفط الخام مستويات متدنية مما كانت عليها حتى النصف الأول 2014، إضافة لتحمل المملكة كمية الخفض الأكبر في اتفاقية خفض الإنتاج بـ 486 ألف برميل من أصل 1.2 مليون.

وبدأ الأعضاء في “أوبك” ومنتجون مستقلون مطلع 2017، خفض إنتاج النفط بـ 1.2 و600 ألف على التوالي، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.

وينتهي اتفاق خفض الإنتاج في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وفق البيانات، نما القطاع غير النفطي بنسبة 1.26%، مقابل 0.70 في الفترة المناظرة من 2016.

وبلغ الناتج المحلي السعودي 175.9 مليار دولار في الربع الرابع 2017، مقابل 178 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2016.

وكان الناتج المحلي السعودي قد سجل انكماشًا خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2017، بنسب 0.53%، و1.03%، 0.43% على التوالي.

وتعاني السعودية أكبر دولة مُصدرة للنفط بالعالم في الوقت الراهن، من تراجع في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.