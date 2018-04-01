السعودية.. أسهم “المملكة القابضة” تلامس أعلى مستوى في شهر

ارتفع سهم “المملكة القابضة” التي يرأسها الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال 1.9 في المئة ولامس أعلى مستوى فيما يزيد على شهر بعد التوصية بتوزيعات نقدية 0.50 ريال للسهم عن 2017 عند نفس مستوى العام الماضي.

والتوزيعات النقدية مؤشر جديد على أن عمليات المملكة القابضة لم تتعطل كثيرًا بسبب احتجاز رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد؛ لكنها قد تتجه للاستثمار في مشروعات حكومية في إطار تفاهم مع السلطات.

وأُطلق سراح الأمير الوليد في يناير/ كانون الثاني بعد احتجازه مع أمراء ووزراء ورجال أعمال آخرين، ضمن حملة لاجتثاث الفساد قادها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي سياق متصل، تحرك المؤشر السعودي، الذي ارتفع قبل قرار فوتسي مساء الأربعاء الفائت، داخل نطاق ضيق في أول 45 دقيقة. وسيجذب القرار ملايين الدولارات من الخارج لكن الإدراج الفعلي على المؤشر لن يحدث قبل مارس/ آذار 2019 وفي هذه الأثناء فإن عددًا كبيرًا من الأسهم السعودية مقوم بالكامل.

ونزل سهم جبل عمر 4.3 في المئة بعد أن قالت الشركة إنها منيت بخسارة سنوية صافية 60.1 مليون ريال (106.2 مليون دولار) وأشارت لضعف الإيرادات من مبيعات الوحدات السكنية بسبب تأجيل الحصول على تراخيص تسويق وزيادة النفقات الإدارية والعامة.

وارتفع مؤشر دبي 0.5 في المئة وزاد سهم ديار 2.9 في المئة ليواصل التعافي بعد أن سجل أقل مستوى في عشرة أشهر في الأسبوع الماضي. واستقر مؤشر أبوظبي في حين فقد بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.3 في المئة.