الصين تبدأ خطوات السداد مقابل النفط باليوان هذا العام

قالت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، إن الصين تتخذ خطوات أولية نحو سداد مقابل وارداتها النفطية باليوان بدلاً من الدولار الأمريكي، وذلك في تطور مهم ضمن جهود بكين لتعزيز المكانة العالمية لعملتها.

وقد يصبح تحويل جزء من تجارة النفط العالمية إلى اليوان حدثًا ضخمًا، والنفط هو الأكثر تداولاً بين السلع الأولية في العالم بحجم تجارة سنوي يقدر بنحو 14 تريليون دولار، أي ما يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي للصين في العام الماضي.

وأكد مصدران أن من الممكن إطلاق برنامج تجريبي للسداد باليوان بحلول النصف الثاني من العام الحالي.

وذكرت ثلاثة مصادر في شركات مالية، أن الجهات التنظيمية طالبت مجموعة من المؤسسات المالية بشكل غير رسمي بإعداد تسعير لواردات الخام الصينية باليوان.

وأوضح شخص أطلعته السلطات الصينية على الأمر: “بما أن الصين هي أكبر مشتر للنفط فمن الطبيعي أن تسعى لاستخدام اليوان في تسوية السداد. وسيحسن هذا أيضًا سيولة اليوان في السوق العالمية”.

وكانت الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم في 2017، حيث تخطت الولايات المتحدة كأكبر مستورد للنفط الخام. وطلب الصين عامل رئيسي في تحديد أسعار النفط العالمية.

وقال أحد المصادر إنه في إطار الخطة التي تجري مناقشتها، قد تبدأ بكين الشراء من روسيا وأنغولا. وكلاهما، مثل الصين ترغب في كسر السيطرة العالمية للدولار الأمريكي.

وروسيا وأنغولا من أكبر موردي النفط الخام إلى الصين، إلى جانب السعودية.

وستكون هذه خطوة مهمة في إنعاش استخدام عملة ثاني أكبر اقتصاد في العالم في المدفوعات الخارجية بعد عدة أعوام من المحاولات المتقطعة، وإذا نجح ذلك فقد يؤدي إلى سداد مدفوعات منتجات أخرى باليوان مثل المعادن والمواد الخام.

وقالت المصادر الثلاثة إن الخطط في مراحلها المبكرة. وقال مسؤولون في بعض شركات النفط الحكومية الصينية إنه ليس لديهم علم بمثل هذه الخطط.

تتزامن هذه الخطط مع إطلاق أول عقود خام صينية آجلة في شنغهاي، خلال الأسبوع الحالي، والذي يتوقع الكثير من الخبراء أن يصبح ثالث مؤشر أسعار عالمي بعد خامي برنت وغرب تكساس الوسيط.

ويجري تداول عقد خام شنغهاي الجديد باليوان.