الدولار يصعد من أقل مستوى في 3 أشهر ونصف الشهر

ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسة يوم الإثنين، حيث لم يكن لبيانات تظهر تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة تأثير يذكر على التوقعات بشأن مزيد من الزيادات في سعر الفائدة بالولايات المتحدة.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسة 0.1% إلى 92.051 ارتفاعًا من أقل مستوى منذ الـ20 من سبتمبر/ أيلول الذي سجله في الثاني من يناير/ كانون الثاني عند 91.751.

وزاد عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية 148 ألفًا الشهر الماضي بعد زيادة 252 ألفًا في نوفمبر/ تشرين الثاني؛ بحسب البيانات الصادرة يوم الجمعة. وتوقع اقتصاديون زيادة 190 ألف وظيفة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبدأت العملة الأمريكية العام على نزول بعدما خسر مؤشر الدولار 9.9% في 2017، وهو أضعف أداء منذ 2003.

ومقابل الين ارتفع الدولار نحو 0.1% إلى 113.20 ين بعد تداوله في نطاق بين 112 و113.75 ين الشهر الماضي.

واستقر اليورو عند 1.2027 دولار بعد أن استهل العام بقوة، حيث ارتفعت العملة الموحدة إلي 1.2089 دولار، يوم الخميس، مقتربة من أعلى مستوى في عامين ونصف العام الذي سجلته في أوائل سبتمبر / أيلول الماضي عند 1.2092 دولار.