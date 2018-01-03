توقعات بانتعاش اقتصاد بريطانيا مع زواج الأمير هاري

أشارت توقعات إلى أن زواج الأمير هاري من خطيبته الممثلة الأمريكية ميجان ماركل، سيضخ 500 مليون جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني مع تدفق السياح على البلاد واحتفال البريطانيين.

والأمير هاري هو حفيد الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا وترتيبه الخامس على عرش البلاد. وسيتم الزواج في 19 مايو/ أيار في كنيسة سان جورج بقلعة وندسور.

ووفقًا لمكتب الإحصاءات الوطني، كان شهر أبريل/ نيسان عام 2011 الذي تزوج فيه الأمير وليام، الشقيق الأكبر للأمير هاري، من كيت ميدلتون، قد شهد زيادة بعدد السياح بواقع 350 ألفًا مقارنة مع عدد السياح في نفس الشهر من عام 2010. وتكهنت شركة “براند فاينانس” للاستشارات، أن تحدث زيادة مشابهة في مايو/ أيار المقبل.

وأضافت الشركة، أنه من المتوقع أن يجلب حفل الزفاف في المجمل نحو 500 مليون جنيه إسترليني (680 مليون دولار).

وقال المدير التنفيذي للشركة، ديفيد هاي، لرويترز:” نعتقد أن السياحة والسفريات والفنادق ستحقق 200 مليون جنيه تقريبًا”.

وتابع أن حفل الزفاف سيكون بمثابة إعلانات مجانية عن بريطانيا في أنحاء العالم، قدرها 100 مليون إسترليني.

وقال مدير فندق “هارت آند جارتر”، أندرو لي، المواجه لقلعة وندسور:” إن الزفاف سيحدث انتعاشًا كبيرًا للاقتصاد. من الرائع أن نرى أناسًا كثيرين هنا من أجل الزفاف، وبالتأكيد استضافة الحفل ذاته”.