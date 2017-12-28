ارتفاع بورصة دبي وانخفاض سوق قطر في التعاملات المبكرة

ارتفعت بورصة دبي، في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بدعم من صعود أسهم قطاع البناء، بينما انخفضت سوق الأسهم القطرية، مع هبوط سهم فودافون قطر.

وزاد مؤشر بورصة دبي 0.6 % مع ارتفاع أسهم دريك آند سكل، أكثر الأسهم تداولًا، 4.1 % إلى 2.29 درهم، وهو ما سيمثل أعلى إغلاق له منذ نيسان/أبريل 2016، إذا أنهى السهم التعاملات عند هذا المستوى.

وتكبدت شركة البناء خسارة كبيرة، في الربع الثالث من العام؛ لكن المستثمرين يأملون في نتائج أفضل بكثير للربع الأخير من العام الجاري، بعد الانتهاء من عملية إعادة هيكلة، ربما تساهم في حصول الشركة على تمويلات تشغيلية.

لكن بعض المحللين يعتقدون أن السهم، الذي قفز من نحو 1.70 درهم في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مغالى في تقييمه.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري ، خفض دويتشه بنك توصيته للسهم إلى “بيع” من “احتفاظ” مع سعر مستهدف عند 1.13 درهم.

وصعدت أسهم أرابتك، التي يجري تداولها قرب أدنى مستوى في عدة سنوات، 2.5 % بعد أن قالت الشركة، إن وحدة تابعة فازت بعقد بقيمة 1.025 مليار درهم (279 مليون دولار) من دبي للعقارات، وهي جزء من الذراع الاستثمارية لحاكم دبي، للعمل في مجمع سكني.

وانخفض مؤشر السوق القطرية 0.2 %، مع استمرار تراجع أسهم فودافون قطر، لتنخفض 2.5 %.