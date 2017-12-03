هيئة السوق المالية السعودية: صفقات الأسهم لن تخضع لضريبة القيمة المضافة

قالت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأحد، إن قيمة الصفقات المنفذة في سوق الأسهم، أو حصتها من رسوم التداول، لن تخضع لضريبة القيمة المضافة.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم، أن الضريبة على عمولة التداول الخاصة بالأشخاص المرخص لهم، أو شركة السوق المالية “تداول”، تحدد من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.

يشار إلى أن رسوم التداول في البورصة السعودية، يتم توزيعها بين هيئة السوق المالية، وشركات الوساطة المالية.

ومطلع 2018، ستطبق السعودية ودول الخليج ضريبة القيمة المضافة، بواقع 5% على السلع والخدمات؛ لدعم إيراداتها غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط.