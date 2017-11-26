سعر “بيتكوين” يتخطى 9 آلاف دولار

حقّقت العملة المشفرة “بيتكوين” إنجازًا جديدًا، بعد أن تخطّت قيمتها يوم السبت الماضي حاجز 9 آلاف دولار، لتسجل معدل نمو يعتبر الأسرع في تاريخ العملة، منذ بدء تداولها في 2007.

وقال تقرير لموقع “CoinDesk” المتخصص في شؤون وتداول العملات المشفرة، إن العملة وقيمة العملة شهدت زيادة ملحوظة ثابتة على مدار الساعات الـ24 الماضية، حيث سجل الموقع أعلى ارتفاع لسعر “بيتكوين” عندما وصل إلى 9043.21 دولار، محققًا بذلك معدل ارتفاع على مدار يوم السبت الماضي نسبته 6.16%، ومعدل ارتفاع في قيمتها على مدار الأسبوع الماضي وصل إلى 16.27%.

ونجحت عملة “بيتكوين” في اجتذاب الملايين حول العالم يوميًا للاستثمار فيها نظرًا للارتفاع الملحوظ في قيمتها، بالإضافة إلى وجود العديد من الخدمات عبر الإنترنت التي لا تقبل التعامل إلا بالعملات المشفرة، كما أن نسبة الشركات التي تعتمد على تلقي الاستثمارات باستخدام “بيتكوين” ارتفعت فيما يسمى بالاكتتاب العام بالعملات ICO، كما أن ارتفاع نسبة الهجمات الإلكترونية من نوع هجمات الفدية “Ransomware” ومطالبة الضحايا بدفع فدية في صورة عملات “بيتكوين” لأنها تضمن عدم الكشف عن هوية المخترقين “هاكرز”، كل ذلك تسبب في ارتفاع معدلات الطلب على العملة المشفرة.

وبعد الارتفاع الأخير في قيمتها، وصل إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة مجتمعة إلى 285 مليار دولار، في الوقت الذي وصل فيه حجم سوق “بيتكوين” منفردًا إلى 151 مليار دولار.