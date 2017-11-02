عملة “البيتكوين” الإلكترونية تقفز إلى 7000 دولار

بلغت عملة “البيتكوين” الإلكترونية المشفرة مرحلة جديدة من خلال كسر سعرها لحاجز الـ7000 دولار، حيث يعتبر ذلك معدل زيادة سريعا للعملة، كما كسرت حاجزي الـ5000 والـ6000 دولار خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفقا لما نشره موقع “ماشبل التقني”.

وأوضح التقرير أن معدلات زيادة سعر “البيتكوين” تعتبر سريعة بشكل ملحوظ، إذ تراجع إلى 3000 دولار في منتصف أيلول/ سبتمبر، ومن ثم شهد ارتفاعاً مطرداً ليكسر حاجز 5000 دولار بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وانتهى به الأمر خلال كتابة هذه السطور إلى كسر حاجز 7000 دولار، ليصل بذلك الغطاء المالي لـ “البيتكوين” في السوق إلى 117 مليار دولار.

وحاولت العديد من الحكومات مثل، روسيا والصين وكوريا الجنوبية، أن تضع الكثير من العثرات في وجه العملات المشفرة الإلكترونية لتتمكن من كبح جماحها والتحكم بها وإيقاف التعامل بها، إلا أن الأمر لم يؤثر على أسعارها، بل ازدادت التعاملات بشكل كبير.

وكانت روسيا تناقش خلال الأشهر الماضية، فكرة أن يتم طرح عملة إلكترونية مشفرة تحت التصرف الحكومي، على أن يلتزم المتعاملون بها بأن يقوموا بالكشف عن أوجه حصولهم عليها، خاصة أنه لن يتم الحصول عليها عبر التعدين كما هو الحال في العملات الرقمية التقليدية.