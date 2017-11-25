الإمارات تقول إنه لا تأجيل لضريبة القيمة المضافة

قال وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس الخوري، إن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات بواقع 5٪ “سيتم مطلع العام المقبل من دون تأجيل”.

والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتُفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وأضاف الخوري في تصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية، نشرت اليوم السبت، أن المرسوم الخاص بضريبة القيمة المضافة نص على بدء العمل به اعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2018، ولا يوجد مجال للتأجيل.

وكان رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير، طالب الأسبوع الماضي، بضرورة تأجيل تطبيق الضريبة 6 أشهر على الأقل، لأن العديد من المؤسسات لا تزال غير مؤهلة للتطبيق.

وحسب المسؤول الإماراتي، من المتوقع أن تجني بلاده ما بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.2 مليار دولار) من عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول لتطبيقها.

وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأت الإمارات بتطبيق أول ضريبة في تاريخها على سلع انتقائية، توصف بأنها ضارة بالصحة مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ونظيراتها الغازية المحلاة.