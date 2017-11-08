الإمارات سترد ضريبة القيمة المضافة إلى السياح الوافدين

أعلن المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، خالد البستاني، أن بلاده ستسمح للسياح الوافدين، باسترجاع ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها مطلع العام المقبل.

والقيمة المضافة ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وقال البستاني، الأربعاء، في مؤتمر صحفي عقد في دبي، إن نسبة الضريبة البالغة 5 % سيتم تحصيلها من السياح وفق القانون، لكن سيتم إرجاعها مرة أخرى عند الخروج من الدولة.

وأضاف البستاني أن الهيئة تدرس في الوقت الراهن عدة عروض من شركات عالمية متخصصة لإرجاع الضريبة من خلال مكاتب خاصة سيتم افتتاحها في المطارات الإماراتية.

ويعتبر القطاع السياحي في الإمارات الأكثر جذبا وتنافسية مقارنة بباقي الدول المجاورة.

وبحسب وكيل وزارة المالية في الإمارات، يونس الخوري، من المتوقع أن تجني بلاده ما بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.2 مليار دولار) من عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول لتطبيقها.

وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأت الإمارات تطبيق أول ضريبة في تاريخها على سلع انتقائية، توصف بأنها ضارة بالصحة مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ونظيراتها الغازية المحلاة.