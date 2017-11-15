“سوفت بنك” يخطط لاستثمارات بـ 25 مليار دولار في السعودية

نقلت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مصادر مطلعة، أن” سوفت بنك” يخطط لاستثمارات تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار (حوالي 94 مليار ريال) في المملكة العربية السعودية.

وبينت المصادر أن “سوفت بنك” سيوجه ما يصل إلى 15 مليار دولار (56 مليار ريال) من تلك الاستثمارات إلى مدينة “نيوم” الجديدة، التي يخطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبنائها على ساحل البحر الأحمر.

وأشارت المصادر إلى أن صندوق فيجن التابع لسوفت بنك يخطط لاستثمار 10 مليارات دولار، في مساعي الشركة السعودية للكهرباء لتنويع مصادر الطاقة، لتشمل الموارد المتجددة والطاقة الشمسية.

وبحسب بيانات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية 7.45 مليار دولار في العام الماضي.

واعتبرت بلومبيرغ أن خطط سوفت بنك ستعزز جهود الحملة ضد الفساد، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخرًا، وأن ضخ الأموال سيعزز أيضًا جهود المملكة في تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.