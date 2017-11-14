مصر تنجح في استقطاب استثمارات بريطانية بـ43 مليار دولار

أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن وفد رجال الأعمال المصريين الذي زار بريطانيا مؤخرًا نجح في استقطاب استثمارات بريطانية بقيمة 43 مليار دولار جاهزة لدخول السوق المحلية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقالت السفارة في بيان إن “زيارة وفد الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تعد واحدة من كبرى المهمات التي اضطلعت بها الجمعية منذ إطلاق عهد الإصلاح الاقتصادي المصري الجديد”.

وأوضح السفير البريطاني لدى القاهرة، جون كاسن، إن بلاده، هي “المستثمر الأجنبي الأول في مصر، والشريك الأساسي في نمو القطاع الخاص”.

وأضاف، أن “الزيارة الأخيرة نجحت في استقطاب استثمارات بقيمة 43 مليار دولار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والخدمات المالية، وأن هذه الاستثمارات جاهزة لدخول السوق المصرية خلال 10 سنوات”.

وكان الوفد الذي ضم 50 من رجال الأعمال المصريين يمثلون 35 شركة برفقة مبعوث بريطانيا التجاري في مصر، جيفرى دونالدسون زار مناطق “أبردين” و”بلفاست” و”لندن”، حيث ناقش مع المستثمرين البريطانيين فرص توسيع الأعمال والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات.