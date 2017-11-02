تباين أداء البورصات العربية في آخر جلسات الأسبوع

تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الخميس، بالتزامن مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة (15:11 ت.غ)، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، تسليم يناير/ كانون ثان، بنسبة 0.3 %، إلى 60.31 دولاراً للبرميل.

فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي “نايمكس” تسليم ديسمبر/ كانون أول بنسبة 0.06 %، لتصل عند 54.27 دولاراً للبرميل.

وجاءت بورصة الأردن في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 0.48 % إلى 2112 نقطة مع ارتفاع أسهم القطاع المالي والصناعي.

وارتفعت بورصة مصر، مع صعود مؤشرها الرئيسي “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.29 % إلى 14319 نقطة وسط عمليات شراء قوية للمؤسسات المحلية على الأسهم الكبرى.

وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.29 % إلى 1282 نقطة، مواصلاً صعوده للجلسة الثالثة على التوالي بدعم ارتفاع أسهم القطاع الصناعي بنسبة 2.57 %، والاستثمار بنحو 0.08 %.

وتباين أداء مؤشرات الكويت الرئيسية الثلاثة، وصعد المؤشر السعري بنسبة 0.28 % إلى 6548 نقطة، فيما زاد المؤشر السعري بنحو 0.28 % إلى 6548 نقطة، فيما أغلق مؤشر “كويت 15″، للأسهم القيادية، متراجعاً بنحو 0.12 % إلى 965 نقطة.

وأغلقت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، على ارتفاع طفيف، مع صعود مؤشرها الرئيسي “تأسي” بنسبة 0.12 % إلى 6956 نقطة بدعم صعود بعض أسهم المصارف والمواد الأساسية.

وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.45 % إلى 4465 نقطة، مع هبوط سهم “بنك أبوظبي الأول” بنسبة 0.48 % و”اتصالات” بنحو 0.84 %.

فيما هبطت بورصة إمارة دبي بنحو 0.34 % إلى 3622 نقطة مع نزول أسهم “دبي للاستثمار” و”إعمار العقارية” و”بنك دبي الإسلامي” بنحو 0.38 % و0.36 % و0.33 % على التوالي.

وتراجعت بورصة قطر بنسبة 0.31 % إلى 8146 نقطة مع هبوط أسهم القطاع الصناعي والبنكي بنسبة 0.29 % و0.22 % على الترتيب.

وفي سلطنة عمان انخفضت بورصة مسقط بنسبة 0.17 % إلى 5040 نقطة، مع هبوط أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.54 بالمائة يتصدرها “التأمين الأهلية” بنحو %5.49 %.