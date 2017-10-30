بورصة السعودية تسجل أداءً ضعيفًا رغم نتائج قوية لـ”سابك”

سجلت البورصة السعودية أداء ضعيفا اليوم الإثنين، على الرغم من النتائج المالية القوية التي حققتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بينما دفعت إعمار العقارية سوق دبي للهبوط.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 %. وزاد سهم سابك 0.6 % بعدما سجلت أكبر شركة منتجة للبتروكيماويات في المملكة زيادة بلغت 10.7 % في صافي ربح الربع الثالث من العام إلى 5.79 مليار ريال (1.54 مليار دولار)، مقابل متوسط توقعات محللين لربح قدره 4.27 مليار ريال.

وأشارت سابك إلى ارتفاع كميات ومتوسط أسعار المبيعات، لكن ذلك، إضافة إلى صعود خام القياس العالمي مزيج برنت فوق 60 دولارا للبرميل في نهاية الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 2015، أخفق في دعم قطاع البتروكيماويات ككل.

وانخفض سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 0.5 % وسهم الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) 1.3% وسهم كيان السعودية للبتروكيماويات 2.2 % في تداول مكثف على نحو غير معتاد. لكن سهم العربية للأنابيب، وهي مورد لصناعات النفط والتكرير، قفز 6.4 %.‭‭ ‬‬

وهبطت أسهم معظم شركات الأسمنت السعودية في تداول قوي مع تراجع سهم أسمنت المنطقة الشمالية 2.9 %، بينما انخفض سهم أسمنت نجران 2 %.

وكانت أسهم شركات التأمين والبنوك الأكثر نشاطا في السوق. وهبط سهم مصرف الإنماء 1.1 %، بينما أغلق سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة، مستقرا.

لكن سهم ملاذ للتأمين التعاوني قفز 5.7 % بعدما ارتفعت أرباح الشركة في الربع الثالث من مستوى منخفض.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.3 % مع تراجع سهم إعمار العقارية 1.4 %. وغطى على هذا الهبوط مكاسب لأسهم أخرى مثل سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية الذي ارتفع 1.2 % بعدما قالت المجموعة إنها قد تدرج أسهمها في السعودية.

وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني أيضا 1.2 % بعدما سجل أكبر مصرف في دبي ربحا صافيا بلغ 2.28 مليار درهم (620.8 مليون دولار) في ربعه الثالث ارتفاعا من 1.66 مليار درهم قبل عام. وكانت المجموعة المالية هيرميس قد توقعت ربحا قدره 1.85 مليار درهم بينما توقع سيكو البحرين ربحا 1.89 مليار درهم.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.8% مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 1.6 %، بينما قفز سهم أريد للاتصالات 3% رغم أن نتائج الشركة جاءت دون توقعات المحللين.

وزاد سهم بنك قطر الأول 0.2 % بعدما هبط 3.3 % أمس الأحد ردا على خسارة صافية كبيرة في تسعة أشهر.

وفي الكويت، تراجع سهم زين للاتصالات 2.6 %. وهبط السهم 3.3 % في الجلسة السابقة بعدما انخفض صافي ربح الشركة 7% في الربع الثالث متوافقا مع توقعات المحللين.

وتراجع مؤشر سوق الكويت 0.7 %. وبعد إغلاق السوق، قبل أمير الكويت استقالة رئيس الوزراء ومجلس وزرائه، وكلفهم بمواصلة أداء الأعمال المهمة لحين تشكيل مجلس وزراء جديد.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.2 % مع صعود سهم أوراسكوم للاتصالات 7.6 % في تداول مكثف. وزاد سهم الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 6.2 % بعدما ارتفع صافي الربح الفصلي للشركة إلى أكثر من المثلين عن مستواه قبل عام.

مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. نزل المؤشر 0.2 % إلى 6945 نقطة.

دبي.. انخفض المؤشر 0.3 % إلى 3630 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.1 % إلى 4457 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.8 % إلى 8197 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر 1.2 % 14197 نقطة.

الكويت.. هبط المؤشر 0.7 % إلى 6562 نقطة.

البحرين.. نزل المؤشر 0.02 % إلى 1276 نقطة.

سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.3 % إلى 4982 نقطة.