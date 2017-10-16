البورصة السعودية تتعافى مدعومة بارتفاع أسهم البنوك وأسعار النفط

تعافت البورصة السعودية اليوم الإثنين، مع ارتفاع أسعار النفط وهو ما دعم أسهم البتروكيماويات، بينما زادت أسهم البنوك استجابة للنتائج المالية لمصرف الإنماء التي جاءت أفضل من المتوقع.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 بالمئة مع ارتفاع حاد في أسعار النفط بفعل التوترات بين بغداد وإقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق.

وارتفع سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 2.1 بالمئة وسهم الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) 1.2 بالمئة، بينما صعد سهم التعدين العربية السعودية (معادن) 2.1 بالمئة.

وقفز سهم مصرف الإنماء 5.1 بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق، وسجل البنك صافي ربح في الربع الثالث من العام بلغ 542 مليون ريال (145 مليون دولار)، ارتفاعا من 312 مليون ريال قبل عام، وكان محللون قد توقعوا متوسط ربح قدره 493 مليون ريال.

وسجلت أسهم بنوك سعودية أخرى لم تعلن بعد نتائجها المالية أداء قويا بشكل عام، وارتفع سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة وسهم بنك الجزيرة 2.7 بالمئة، لكن سهم البنك الأهلي التجاري كان من الأسهم القليلة التي هبطت، حيث تراجع 0.5 في المئة.

وتعافى قطاع التأمين، الذي هبط الأسبوع الماضي بفعل توقعات لإعادة تنظيم للقطاع بعد قواعد تنظيمية أكثر صرامة، مع صعود أكسا للتأمين التعاوني 4.1 في المئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.7 في المئة إلى 13525 نقطة مع هبوط قطاع البنوك وانخفاض سهم البنك التجاري الدولي 2.8 في المئة.

وقال إبراهيم النمر رئيس التحليل الفني لدى نعيم للوساطة في الأوراق المالية في القاهرة “تواصل السوق التصحيح بعدما بلغت 14000 نقطة في وقت سابق هذا الشهر، ولا تزال البنوك تعاني من قرار البنك المركزي رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي” قبل أسبوعين.

وأغلق مؤشر سوق دبي مستقرا مع تراجع سهم إعمار العقارية 0.6 بالمئة، وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة مع صعود سهم الدار العقارية 2.9 في المئة في أقوى تداول له منذ يونيو حزيران.

وانخفض سهم دانة غاز 1.3 في المئة مواصلا تراجعه في الجلسة السابقة، وتواجه الشركة حاملي صكوك أصدرتها في المحاكم في بريطانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتقول إنها ليست في حاجة لدفع استحقاقات تلك الصكوك لأنها أصبحت غير صالحة.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.5 في المئة رغم صعود سهم بنك قطر الوطني 0.6 في المئة بعدما سجل المصرف الأسبوع الماضي أرباحا قوية للربع الثالث من العام.

مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. زاد المؤشر 0.6 في المئة إلى 6977 نقطة.

دبي.. استقر المؤشر عند 3657 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 4524 نقطة.

قطر.. هبط المؤشر 0.5 في المئة إلى 8300 نقطة.

مصر.. تراجع المؤشر 2.7 في المئة إلى 13525 نقطة.

الكويت.. صعد المؤشر 0.2 في المئة إلى 6636 نقطة.

البحرين.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 1278 نقطة.

سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.9 في المئة إلى 5095 نقطة.