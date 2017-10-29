تراجع شبه جماعي للبورصات العربية في تعاملات الأسبوع الماضي

تراجعت البورصات العربية بنحو شبه جماعي في تداولات الأسبوع الماضي، على الرغم من مكاسب النفط القوية.

وتراجعت البورصات العربية باستثناء مصر، التي أغلق مؤشرها الرئيسي “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، مرتفعاً بنسبة 1.76%، ليغلق مستقراً عند 13955 نقطة، مقترباً من الحاجز النفسي الهام 14 ألف نقطة.

وقال عمرو صابر نائب الرئيس التنفيذي لدى “الرواد” المصرية للوساطة في الأوراق المالية، “حققت الأسهم المصرية أداء قويًا في تداولات الأسبوع المنصرم، وسط عمليات شراء قوية للعرب مع سعيهم لاقتناص الفرص المتاحة في الأسواق المحلية”.

وأضاف صابر أنه “بينما على العكس كان هناك تراجع جماعي في أسواق الخليج، رغم صعود النفط بقوة، لكن هناك اتجاهًا قويًا لدى المستثمرين لجني الأرباح بعد المكاسب القوية في الأسابيع الماضية”.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المصرية نحو 2.1 مليار جنيه (119 مليون دولار) مع صعود أسهم مثل “البنك التجاري الدولي”، صاحب الوزن الأكبر في مؤشر السوق، بنسبة 0.16%.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالي مزيج برنت تسليم كانون الأول/ديسمبر خلال تداولات الأسبوع الماضي، بنسبة 4.6%، إلى 60.44 دولارللبرميل، ليواصل مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي.

وزادت عقود الخام الأمريكي “نايمكس” تسليم كانون الأول/ديسمبر بنسبة 4.7%، لتغلق عند 53.9 دولارللبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مطلع آذار/مارس الماضي.

وجاءت بورصة مسقط في صدارة الأسواق الخاسرة، مع هبوط مؤشرها العام بنسبة 2.41% إلى 4958 نقطة مع انخفاض مؤشر قطاع الخدمات والصناعة والمالي بنحو 2.24% و1.83% و1.57% على التوالي.

وانخفضت بورصة السعودية الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيسي “تأسي” بنسبة 1.4% إلى 6910 نقطة، وخسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 26.3 مليار ريال (7.02 مليار دولار).

وضغط على أداء السوق السعودية، هبوط أسهم قطاع الاتصالات بنسبة 8.17% والبنوك بنسبة 1.3% والمواد الأساسية بنحو 0.0%.

وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.83% إلى 4467 نقطة، بضغط هبوط سهم “الدار العقارية” و”بنك أبوظبي الأول”.

بينما هبطت بورصة دبي المجاورة بنحو 0.6% إلى 3651 نقطة، مع انخفاض أسهم العقارات يقودها “إعمار” بنحو 3.2%.

واستمرت بورصة قطر في هبوطها للأسبوع الثاني على التوالي، ونزل مؤشرها العام بنسبة 0.54% إلى 8128 نقطة، مع انخفاض أسهم 33 شركة يتصدرها “الخليج التكافلي” و”الإسلامية القابضة”، بنحو 7.73% و7.7% على التوالي.

وهبطت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة، ونزل مؤشرها السعري بنحو 0.14% إلى 6623 نقطة، وتراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.56% إلى 429 نقطة، فيما أغلق مؤشر “كويت 15″، للأسهم القيادية، خاسًا 0.67% إلى 998 نقطة.

ونزلت بورصة البحرين بنسبة 0.12% إلى 1277 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك يتصدرها “الإثمار القابضة” بنسبة 3.85%، و”الخليجي التجاري” بنحو 2.73%.

وجاءت بورصة الأردن في ذيل القائمة بانخفاض محدود بلغت نسبته 0.03%، إلى 2102 نقطة مع تراجع أسهم القطاع الصناعي والخدمي والمالي بنحو 1.67% و1.07% و0.17% على التوالي.