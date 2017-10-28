قرقاش: اللجوء للإعلام الغربي للهجوم على السعودية والإمارات توجه يائس

قرقاش: اللجوء للإعلام الغربي للهجوم على السعودية والإمارات توجه يائس

المصدر: فريق التحرير

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش الهجوم  الإعلامي على السعودية والإمارات في هذه المرحلة بأنه توجه يائس، في إشارة إلى المقابلة التي أجراها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع شبكة “سي بي أس” الأمريكية والتي ستذاع اليوم.

وقال قرقاش في  سلسلة تغريدات كتبها يوم السبت على “تويتر” :” الاستنتاج الخاطئ للشقيق المرتبك أن حلّ أزمته المزيد من الإعلام، ١٢٠دقيقة مع الماضي المسؤول عن الغدر، ٦٠ دقيقة قادمة من المظلومية والإنكار”.

وأضاف قرقاش ” التوجه للإعلام الغربي والهجوم على السعودية والإمارات في هذه المرحلة توجه يائس، ليقبل عزلته عن محيطه دون تباك أو يبدأ ما يجب عليه عمله”.

وأردف وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات قائلا:” انحسار الاهتمام الدولي بأزمة الشقيق المرتبك يقلقه، السيادة التي أسس عليها مظلوميته سفينة مثقوبة غارقة، آن الأوان لمراجعة حقيقية تنقذه.

واعتبر قرقاش الأوضاع الحالية لأزمة قطر  بأنها:” الإشكالية الحقيقية في طبيعة النصح والناصح، فهو ضائع بين المكابر والمدافع عن سجل الغدر والتطرف والغريب الذي يخوض معاركه على حساب المرتبك.”

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