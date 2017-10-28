قرقاش: اللجوء للإعلام الغربي للهجوم على السعودية والإمارات توجه يائس

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش الهجوم الإعلامي على السعودية والإمارات في هذه المرحلة بأنه توجه يائس، في إشارة إلى المقابلة التي أجراها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع شبكة “سي بي أس” الأمريكية والتي ستذاع اليوم.

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات كتبها يوم السبت على “تويتر” :” الاستنتاج الخاطئ للشقيق المرتبك أن حلّ أزمته المزيد من الإعلام، ١٢٠دقيقة مع الماضي المسؤول عن الغدر، ٦٠ دقيقة قادمة من المظلومية والإنكار”.

الإستنتاج الخاطئ للشقيق المرتبك أن حلّ أزمته المزيد من الإعلام، ١٢٠دقيقة مع الماضي المسؤول عن الغدر، ٦٠ دقيقة قادمة من المظلومية والإنكار. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 28, 2017

وأضاف قرقاش ” التوجه للإعلام الغربي والهجوم على السعودية والإمارات في هذه المرحلة توجه يائس، ليقبل عزلته عن محيطه دون تباك أو يبدأ ما يجب عليه عمله”.

التوجه للإعلام الغربي والهجوم على السعودية والإمارات في هذه المرحلة توجه يائس، ليقبل عزلته عن محيطه دون تباكي أو يبدأ ما يجب عليه عمله. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 28, 2017

وأردف وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات قائلا:” انحسار الاهتمام الدولي بأزمة الشقيق المرتبك يقلقه، السيادة التي أسس عليها مظلوميته سفينة مثقوبة غارقة، آن الأوان لمراجعة حقيقية تنقذه.

إنحسار الإهتمام الدولي بأزمة الشقيق المرتبك يقلقه، السيادة التي أسس عليها مظلوميته سفينة مثقوبة غارقة، آن الأوان لمراجعة حقيقية تنقذه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 28, 2017

واعتبر قرقاش الأوضاع الحالية لأزمة قطر بأنها:” الإشكالية الحقيقية في طبيعة النصح والناصح، فهو ضائع بين المكابر والمدافع عن سجل الغدر والتطرف والغريب الذي يخوض معاركه على حساب المرتبك.”