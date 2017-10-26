الألمنيوم يسجل أعلى سعر له منذ 5 أعوام

سجلت أسعار الألمنيوم أعلى مستوى لها في أكثر من 5 أعوام يوم الخميس بفعل توقعات بتخفيضات في الإمدادات الصينية أثناء الشتاء وتنامي القلق من نقص في المعروض مع هبوط المخزونات في لندن إلى أقل مستوى في تسع سنوات.

وأنهت عقود الألمنيوم القياسية في بورصة لندن للمعادن مرتفعة 0.2 % عند 2190 دولارًا للطن بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 2215 دولارًا وهو أعلى مستوى لها منذ مارس/ آذار 2012.

ومن المتوقع أن تخفض الصين، أكبر منتج للألمنيوم في العالم، الإمدادات بملايين الأطنان أثناء الشتاء لمكافحة تلوث الهواء.

وهبط إجمالي مخزونات الألمنيوم المسجلة في مستودعات بورصة لندن للمعادن بمقدار 3975 طنًا لتصل إلى 1.2 مليون طن وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2008 . لكن المخزونات في بورصة شنغهاي واصلت الارتفاع لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 615370 طنًا في العشرين من أكتوبر/ تشرين الأول.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى أغلق النحاس منخفضًا 0.3 % إلى 6986 دولارًا للطن، بينما صعد الزنك 1.1 % إلى 3225 دولارًا للطن، وأغلق النيكل منخفضًا 1.00 % إلى 11745 دولارًا للطن.