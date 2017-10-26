السعودية تدرس طرح سندات أكثر بأحجام أصغر في 2018

قال رئيس مكتب إدارة الدين العام في السعودية لرويترز اليوم الخميس، إن الحكومة تدرس إمكانية طرح عدد أكبر من إصدارات السندات الدولية العام القادم لكن مع خفض حجم كل إصدار مقارنة مع العام الحالي.

وطرحت الحكومة السعودية إصدارين دوليين هذا العام، أحدهما سندات تقليدية بقيمة 12.5 مليار دولار في سبتمبر أيلول والآخر سندات إسلامية (صكوك) بقيمة تسعة مليارات دولار في أبريل نيسان.

وقال فهد السيف “نحن ندرس هل نواصل النموذج نفسه الذي اتبعناه هذا العام أو أن نطرح عددا أكبر من الإصدارات”، مؤكدا أن القيمة الإجمالية لعملية الإصدار لن ترتفع نتيجة لأي زيادة في عدد الإصدارات.

وأضاف أنه لن يكون هناك المزيد من الإصدارات الدولية هذا العام.