الدولار يصعد بدعم محادثات اختيار الرئيس المقبل للمركزي الأمريكي

صعد الدولار مقابل الين الياباني مقتربًا من أعلى مستوى في ثلاثة شهور ،اليوم الأربعاء، بدعم من تقارير ذكرت أن الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يميلون لاختيار جون تايلور ؛ليصبح الرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وكان الدولار الأسترالي الأكثر تحركًا بين العملات الرئيسة حيث انخفض بنحو 0.8 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في ثلاثة شهور ونصف الشهر ،بعد بيانات تضخم أسترالية ضعيفة.

وصعد الدولار 0.2 في المئة مقابل سلة عملات رئيسة ؛ليقترب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.

ويُنظر لتايلور، الخبير الاقتصادي في جامعة ستانفورد، على أنه الشخص الذي يمكنه وضع المركزي الأمريكي على مسار وتيرة أسرع لرفع أسعار الفائدة مقارنة برئيسة الاحتياطي الاتحادي الحالية ،جانيت يلين، التي تنتهي فترتها في فبراير / شباط المقبل.

واستقر الدولار مقابل 113.87 ين مقتربًا من الذروة ،التي بلغها يوم الاثنين، عند 114.10 ين ،وهو أعلى مستوى له منذ 11 يوليو / تموز.

وانخفض الدولار الأسترالي إلى 0.7715 دولار أمريكي بعدما جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين للربع المنتهي في سبتمبر / أيلول أقل من توقعات السوق ،ما قلص توقعات رفع أسعار الفائدة الأسترالية في الشهور المقبلة.

واستقر اليورو عند 1.1761 دولار ،حيث ينصب التركيز في المدى القريب على اجتماع لجنة سياسات البنك المركزي الأوروبي.

كما استقر الجنيه الإسترليني ،اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات الناتج المحلي الإجمالي ،وهي من البيانات المهمة قبيل الاجتماع المقبل للجنة سياسات بنك إنجلترا في الأسبوع المقبل ،الذي قد يشهد رفع سعر الفائدة لأول مرة خلال عقد.

واستقر الإسترليني عند 1.3128 دولار ،بارتفاع طفيف عن أدنى مستوى في أسبوعين سجله ،يوم الجمعة، عند 1.3087 دولار.

كما استقر مقابل اليورو عند 89.55 بنس.