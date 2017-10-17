سندات العراق الدولارية تقفز بعد استعادة قوات بغداد مناطق في الشمال

قفزت أسعار السندات الحكومية العراقية المقوّمة بالدولار حوالي سنت اليوم الثلاثاء، وهي زيادة تفوق الخسائر التي سجلتها أمس الاثنين، بعد أن استعادت قوات حكومة بغداد السيطرة من الأكراد على مناطق في شمال العراق من بينها حقول نفطية حول كركوك.

وصعد سعر السند في الإصدار الذي يحين موعد استحقاقه في 2028 إلى 92.638 سنت وهو أعلى مستوى له منذ يوم الخميس وفقًا لبيانات تومسون رويترز، وزاد السند في الإصدار الذي يستحق في 2023 إلى 98.550 سنت.

وقال مسؤولون نفطيون في بغداد إن جميع الحقول النفطية حول كركوك كانت تعمل بشكل عادي اليوم الثلاثاء بعد أن أصبحت تحت سيطرة الحكومة المركزية.