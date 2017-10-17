قوات بغداد تسيطر على حقلي “باي حسن” و”أفانا” النفطيين بعد انسحاب الأكراد

أكدت مصادر أمنية أن القوات العراقية سيطرت ،اليوم الثلاثاء، على حقلي “باي حسن” و”أفانا” النفطيين شمال غربي كركوك، بعد انسحاب مسلحي قوات البيشمركة الكردية من المنطقة.

ويأتي تقدم القوات الحكومية العراقية في منطقة “الدبس” الغنية بالنفط ،حيث يقع الحقلان، في إطار عملية أمر بتنفيذها رئيس الوزراء حيدر العبادي ؛لاستعادة السيطرة على مناطق متنازع عليها بين حكومة كردستان الإقليمية ،والسلطات المركزية في بغداد.

وبدأت قبل منتصف ليل الأحد/الاثنين، وحدات من الجيش العراقي، وقوات النخبة، وقوات تابعة لوزارة الداخلية، إضافة إلى فصائل الحشد الشعبي، التقدم باتجاه مركز مدينة كركوك.

وسيطرت البيشمركة على كركوك، في أعقاب انسحاب الجيش العراقي منها ،أمام اجتياح تنظيم “داعش” شمال وغرب البلاد صيف 2014.