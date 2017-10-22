مصرف الإمارات المركزي يتوقع نموًا متوسطًا للطلب على القروض

أظهر مسح لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ،اليوم الأحد، أن الطلب على الائتمان التجاري والقروض الشخصية في الإمارات زاد زيادة هامشية في ربع السنة من يوليو / تموز إلى سبتمبر / أيلول، مع توقع زيادة متوسطة في الربع الحالي.

وبلغ صافي ميزان إقراض الشركات – النسبة المرجحة للمشاركين في المسح ،الذين قالوا إن هناك نموًا للطلب على القروض مخصومًا منه، ومن قالوا إن هناك تراجعًا – زائد 6.3 مقارنة مع زائد 7.5 في الربع السابق.

وقال أكثر من 60% من المشاركين في المسح إنه لم يطرأ تغير على معايير الائتمان في تلك الفترة، في حين قال نحو 30% إن هناك تشديدًا متواضعًا، وبالنسبة للربع الحالي توقع المشاركون ارتفاع مؤشر صافي ميزان الإقراض إلى زائد 17.3.