استقرار بورصة دبي وتراجع السوق القطرية

استقرت بورصة دبي دون تغير يذكر في المعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، بينما تراجع مؤشر البورصة القطرية.

وفي سوق دبي تراجع سهم داماك العقارية 2%، بعدما سجلت الشركة انخفاضًا 20% في الأرباح الفصلية على أساس سنوي. وكان سهم ديار العقارية الأكثر تداولًا وصعد 0.6%، بعدما قالت الشركة إن أرباحها هبطت 41%، لكن الإيرادات زادت 55%.

ونزل مؤشر البورصة القطرية 0.3% متأثرًا بتراجع أسهم شركات العقارات. ونزل سهم إزدان القابضة 1.7%، بينما تراجع سهم المتحدة للتنمية 2.1%.

وتسببت العقوبات التي فرضتها دول عربية على قطر في تسارع وتيرة تباطؤ سوق العقارات القطرية.