صعود بورصة دبي وتراجع السوق القطرية في التعاملات المبكرة

استقرت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، رغم انخفاض أسعار النفط مجددًا في ظل مخاوف بشأن فائض المعروض من الخام.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 26 سنتًا أو ما يعادل 0.5%، ليصل إلى 55.86 دولار للبرميل بعد أن فقد 1.2% في الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.2% في الوقت الذي زادت فيه أسهم إعمار العقارية 0.6% ،بعد أن قالت مصادر إنه من المتوقع أن يتم تقييم أنشطة التطوير العقاري المحلية لإعمار، والتي تستعد لطرح عام أولي لأسهمها، عند 24 6.5 مليار دولار.

فيما دفع قطاع البنوك مؤشر السوق القطرية للانخفاض 0.3%، وانخفضت أسهم بنك قطر الأول ومصرف الريان، كما تراجعت أسهم مصرف قطر الإسلامي 1.7%.