بورصة مصر تصعد لأعلى مستوى في تاريخها

سجلت بورصة مصر في تعاملات الإثنين، أعلى مستوى في تاريخها بفعل صعود جماعي لأسهم الشركات المدرجة.

وصعد مؤشر مصر الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنحو 0.55% ليتجاوز حاجز 14 ألف نقطة وصولا إلى 14075 نقطة، وهو أعلى مستوى في تاريخ البورصة منذ تدشينها.

بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي أكس 70” بنسبة 0.34% إلى 814 نقطة، وزاد المؤشر الأوسع نطاقاً “إيجي أكس 100” بنحو 0.3% إلى 1812 نقطة.

وقال عمرو صابر نائب الرئيس التنفيذي لدى “الرواد” المصرية للوساطة في الأوراق المالية: “صعدت الأسهم المصرية بنحو ملحوظ في تداولات اليوم، مع تحسن معنويات المستثمرين”.

ووفق بيانات البورصة المصرية، استحوذت المؤسسات المحلية على النسبة الأكبر من التعاملات بعد تحقيقها صافيا شرائيا بنحو 22.6 مليون جنيه (1.28 مليون دولار)، بينما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية نحو البيع.

وأضاف صابر: “كان هناك أداء قوي لغالبية الأسهم المدرجة، بعد صعود الكثير منها نحو مستويات وقمم تاريخية هي الأعلى منذ عدة سنوات”.

وارتفعت أسهم 20 شركة نحو أعلى مستوياتها منذ سنوات من بينها “النصر لصناعة المحولات” و”القناة للتوكيلات الملاحية” و”الحديد والصلب” و”مينا للاستثمار السياحي” و”المصرية للإنتاج الإعلامي” و”العربية لحليج الاقطان”.

وتوقع صابر، استمرار الاتجاه الصاعد للبورصة المصرية لتستهدف مستوى 14200 نقطة في المدى القصير إلى المتوسط، مشيراً إلى أن الأسهم قد تتعرض لحركات تصحيحية حتى تعاود الصعود بقوة.