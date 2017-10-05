الذهب مستقر في تعاملات هادئة قبيل بيانات الوظائف الأمريكية

استقر الذهب في نطاق تداول محدود ،اليوم الخميس، مع صعود الدولار بدعم من نمو قوي في قطاع الخدمات الأمريكي في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق تقرير بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة ،غدًا الجمعة.

وبحلول الساعة 0655 بتوقيت غرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1274.11 دولار للأوقية (الأونصة). ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للذهب للتسليم في ديسمبر / كانون الأول لتستقر عند 1276.90 دولار للأوقية.

وحافظ الدولار، الذي صعد مقابل سلة عملات، على قوته ،اليوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات ،أمس الأربعاء، تسارع نمو قطاع الخدمات الأمريكي في سبتمبر / أيلول على الرغم من أن تراجع العائد على سندات الخزانة حد من المكاسب.

وتترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية المهمة ،غدًا الجمعة، ويتوقع مستثمرون تباطؤًا في الوظائف الجديدة بسبب الاضطرابات الناجمة عن إعصارين في سبتمبر / أيلول.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم تسجل الفضة تغيرًا يذكر واستقرت عند 16.59 دولار للأوقية ،بينما انخفض البلاتين 0.3 في المئة إلى 909.74 دولار للأوقية ،وارتفع البلاديوم 0.1 في المئة إلى 922.47 دولار للأوقية.