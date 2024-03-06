الدولار يستقر قُبيل خطاب باول والبيتكوين ينتعش

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء؛ إذ تجنّب المتداولون الرهانات الكبيرة قُبيل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونجرس، فضلا عن قرار المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة وبيانات الوظائف الأمريكية هذا الأسبوع. وفق وكالة "رويترز".

وعلى صعيد العملات المشفرة، اكتسبت بتكوين زخمًا جديدًا، وإن ظلت دون المستوى القياسي المرتفع الذي وصلت إليه خلال جلسة مسائية متقلّبة.

وأدّى غياب المحفّزات إلى إبقاء الدولار محاصرًا داخل نطاق ضيق، بعد انخفاضه الليلة الماضية على خلفيّة البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأمريكية قليلا في الشهر الماضي.

ويعدّ تقرير الوظائف الأمريكي لشهر فبراير/ شباط الذي يصدر الجمعة بمثابة اختبار لتوقّعات أسعار الفائدة، مع احتمالية هزّ الأسواق إذا فاجأها التوظيف وجاء في الاتجاه الصعودي.

ويترقّب المتعاملون أيضا اليوم الأول لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي باول، أمام الكونجرس، حول حالة الاقتصاد، ومن المتوقّع أن يدعم موقف المركزي الأمريكي من حيث انتظار المزيد من البيانات قبل إجراء أي تخفيضات في أسعار الفائدة.

وحام مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، حول مستوى 103.76.

واستقر اليورو عند 1.0855 دولار مع ترقّب المتعاملين قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة غدا الخميس.

ومن المتوقّع أن يترك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستوى قياسي يبلغ أربعة بالمئة.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.27050 دولار قُبيل إعلان الميزانية البريطانية اليوم الأربعاء.

وانتعش الدولار الأسترالي في تعاملات ما بعد الظهر في آسيا، متجاهلا بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي أظهرت أن الاقتصاد نما 0.2% فقط في الربع الرابع؛ ما يدعم أسعار الفائدة المنخفضة. وارتفعت العملة في أحدث تعاملات 0.24% إلى 0.65195 دولار.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.16% إلى 0.60960 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.6070 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع الدولار 0.12% مقابل الين ليسجل 149.86، بعد نزوله خلال الليل إلى 149.70.