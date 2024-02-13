لأول مرة منذ عامين.. "بتكوين" تبلغ مستوى 50 ألف دولار

بلغت أكبر عملة مشفرة في العالم "بتكوين" مستوى 50 ألف دولار للمرة الأولى منذُ أكثر من عامين.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن تلقت "بتكوين" دعما من توقعات خفض أسعار الفائدة، في وقت لاحق من هذا العام، ومن موافقة تنظيمية صدرت الشهر الماضي لصناديق المؤشرات المتداولة المصممة لتتبع سعر العملة الرقمية.

وارتفعت "بتكوين" 16.3% حتى الآن هذا العام، لتلامس، اليوم الاثنين، أعلى مستوياتها منذُ الـ27 من ديسمبر/كانون الأول عام 2021.

بحلول الساعة 17:56 بتوقيت غرينتش، ارتفعت "بتكوين" 4.96% خلال اليوم عند 49899 دولارا، بعد أن تأرجحت حول مستوى 50 ألف دولار.