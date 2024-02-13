لأول مرة منذ عامين.. "بتكوين" تبلغ مستوى 50 ألف دولار
بلغت أكبر عملة مشفرة في العالم "بتكوين" مستوى 50 ألف دولار للمرة الأولى منذُ أكثر من عامين.
ويأتي هذا الارتفاع بعد أن تلقت "بتكوين" دعما من توقعات خفض أسعار الفائدة، في وقت لاحق من هذا العام، ومن موافقة تنظيمية صدرت الشهر الماضي لصناديق المؤشرات المتداولة المصممة لتتبع سعر العملة الرقمية.
وارتفعت "بتكوين" 16.3% حتى الآن هذا العام، لتلامس، اليوم الاثنين، أعلى مستوياتها منذُ الـ27 من ديسمبر/كانون الأول عام 2021.
بحلول الساعة 17:56 بتوقيت غرينتش، ارتفعت "بتكوين" 4.96% خلال اليوم عند 49899 دولارا، بعد أن تأرجحت حول مستوى 50 ألف دولار.
وقال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لمنصة إقراض العملات المشفرة "نيكسو": "يعد 50 ألف دولار مرحلة محورية مهمة لعملة بتكوينن بعد أن عجز تدشين صناديق المؤشرات المتداولة فوريا في الشهر الماضي عن الإغراء بحركة فوق هذا المستوى النفسي الرئيسي، بل أدى إلى بيع 20%".
وتلقت أسهم العملات المشفرة أيضا دعما، اليوم الاثنين، مع ارتفاع أسهم شركة "كوينبيز" 4.9%، وارتفاع أسهم شركتي تعدين العملات المشفرة "رويت بلاتفورمز" 10.8%، و"ماراثون ديجيتال" 11.9%.
وارتفعت أسهم شركة البرمجيات ميكرواستراتيجي، وهي مشتر بارز لعملة "بتكوين" 10.2%، وارتفع سعر عملة "إيثر"، ثاني أكبر عملة مشفرة، 4.12% إلى 2607.57 دولار.
كما ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية أيضًا، اليوم الاثنين، مع ترقب المتداولين لدلائل قد تكشف عن موعد محتمل يبدأ فيه الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة.
ويشير محللون وتوقعات للأسواق المالية إلى شهر مايو/أيار المُقبل باعتباره بداية محتملة لخفض أسعار الفائدة هذا العام.