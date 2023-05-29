في أول زيارة لها.. وزيرة النقل الإسرائيلية توقع 3 اتفاقيات جديدة مع المغرب
وقعت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، ونظيرها المغربي محمد عبد الجليل، اليوم الإثنين، ثلاث اتفاقيات ثنائية جديدة في مجالات الاعتراف برخص القيادة، وسلامة الطرق، والملاحة البحرية.
وتحل الوزيرة ميري ريغيف في المغرب لأول مرة على رأس وفد رسمي، وهي الزيارة الرسمية الأولى لوزير نقل إسرائيلي للمغرب، وتستمر لمدة أسبوع.
وقالت الوزيرة ريغيف، على تويتر: "وصلت إلى المغرب على رأس وفد.. وهذه هي الزيارة الأولى لوزير نقل إسرائيلي إلى المغرب، وستشمل الزيارة لقاء مع نظيري وزير النقل المغربي محمد عبد الجليل، وتوقيع اتفاقيات تعاون مهمة حول قضايا النقل بين البلدين".
وحسب موقع "port2port" العبري، نصت الاتفاقية الأولى على الاعتراف برخص القيادة وتحويلها، مما يسمح لأول مرة للإسرائيليين الذين يزورون المغرب أو يعيشون فيها بالقيادة برخصة إسرائيلية، أو تحويل رخصهم إلى رخصة مغربية معادلة، دون الحاجة إلى اختبار قيادة نظري وعملي.
وفي الوقت نفسه، سيتمكن حاملو رخصة القيادة المغربية الذين يزورون إسرائيل أو يقيمون فيها بشكل قانوني من القيادة برخصهم وتحويلها إلى رخصة قيادة إسرائيلية دون الحاجة إلى أي اختبارات أيضا.
كما وقعت وزيرة النقل الإسرائيلية على اتفاقية ثانية تتعلق بمسألة السلامة على الطرق والابتكار، وإرساء مبادئ توجيهية للتعاون في مجال النقل والسلامة على الطرق، وفي قضايا استراتيجية وإدارة السلامة على الطرق.
وتطرقت الاتفاقية الثالثة إلى دمج التقنيات المبتكرة، ورفع مستوى أنظمة جمع البيانات في مجال النقل البحري، والتخطيط الحضري والبنية التحتية والتحقيق في الحوادث وتعزيز البحث والابتكار في مجال السلامة على الطرق.
يشار إلى أن التعاون بين المغرب وإسرائيل تعزز منذ استئناف العلاقات في العام 2020 ليشمل العديد من المجالات الاقتصادية، ويعطي دفعة للاستثمارات المشتركة، فيما تتطلع تل أبيب إلى أن يصل حجم التجارة السنوية مع المغرب إلى 500 مليون دولار.
ووقع البلدان، العام الماضي، اتفاقية اقتصادية تشمل قطاعات الصناعة الغذائية والأدوية والزراعة والفلاحة والنسيج وصناعة السيارات والطيران، بالإضافة إلى العمل على إنشاء مناطق صناعية في البلدين.