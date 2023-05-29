في أول زيارة لها.. وزيرة النقل الإسرائيلية توقع 3 اتفاقيات جديدة مع المغرب

وقالت الوزيرة ريغيف، على تويتر: "وصلت إلى المغرب على رأس وفد.. وهذه هي الزيارة الأولى لوزير نقل إسرائيلي إلى المغرب، وستشمل الزيارة لقاء مع نظيري وزير النقل المغربي محمد عبد الجليل، وتوقيع اتفاقيات تعاون مهمة حول قضايا النقل بين البلدين".

وحسب موقع "port2port" العبري، نصت الاتفاقية الأولى على الاعتراف برخص القيادة وتحويلها، مما يسمح لأول مرة للإسرائيليين الذين يزورون المغرب أو يعيشون فيها بالقيادة برخصة إسرائيلية، أو تحويل رخصهم إلى رخصة مغربية معادلة، دون الحاجة إلى اختبار قيادة نظري وعملي.

وفي الوقت نفسه، سيتمكن حاملو رخصة القيادة المغربية الذين يزورون إسرائيل أو يقيمون فيها بشكل قانوني من القيادة برخصهم وتحويلها إلى رخصة قيادة إسرائيلية دون الحاجة إلى أي اختبارات أيضا.

كما وقعت وزيرة النقل الإسرائيلية على اتفاقية ثانية تتعلق بمسألة السلامة على الطرق والابتكار، وإرساء مبادئ توجيهية للتعاون في مجال النقل والسلامة على الطرق، وفي قضايا استراتيجية وإدارة السلامة على الطرق.