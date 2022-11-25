بيني غانتس: العلاقات الدفاعية مع المغرب وإسرائيل "تعمقت وازدهرت"

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، محادثات مع ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، وعبداللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالمملكة.

وقال حساب غانتس عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الخميس: "كان من دواعي سروري التحدث مع أصدقائي المغاربة وزير الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الدفاع عبداللطيف لوديي".

وأضاف: "أعربت عن تقديري للملك محمد السادس على قيادته، وللوزيرين على التزامهما بالعلاقات الوثيقة بين بلدينا".

وشدد المسؤول الإسرائيلي في تغريدة أخرى على أن "العلاقات الدفاعية بين المغرب وإسرائيل تعمقت وازدهرت على مدار العامين الماضيين"، مشيرا إلى أن هذه الشراكة "تساهم بشكل مباشر في السلام الإقليمي وأمن كلا البلدين".

وقال غانتس إنه ملتزم "بضمان الحفاظ على هذه العلاقات وتعزيزها". دون تقديم معطيات إضافية تخص المحادثات.

وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وقعت إسرائيل والمغرب اتفاق إطار للتعاون الأمني "غير مسبوق" خلال زيارة هي الأولى من نوعها لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى المملكة.

ويهدف الاتفاق إلى "تنظيم التعاون الاستخباراتي، والمشتريات الأمنية، والتدريب المشترك".

ويتيح هذا الاتفاق للمغرب اقتناء معدات أمنية إسرائيلية عالية التكنولوجيا بسهولة، إضافة إلى التعاون في التخطيط العملياتي والبحث والتطوير.

وتعد إسرائيل من أهم مصدري الطائرات المسيرة الحربية والتطبيقات الإلكترونية لأغراض أمنية إلى المغرب.

وقبل أيام قليلة، كشفت المجلة المتخصصة في شؤون "الدفاع والأمن الدولي" (Défense et Sécurité Internationale) عن حصول القوات الجوية المغربية على طائرات استطلاع ومراقبة واستخبارات من صنع إسرائيلي، عبر شركة BlueBird Aero Systems.

وبينت المجلة، أن الشركة زودت المملكة على الأقل بـ 150 طائرة بدون طيار من طراز WanderB و ThunderB.

وقبلها، اقتنى المغرب نظام "SKYLOCK" المضاد للطائرات دون طيار، الذي تصنعه شركة "SkylockSystems"، وهي جزء من مجموعة "Avnon" الإسرائيلية، بحسب ما أفادت تقارير عبرية.