"لوموند": اتحاد أسواق رأس المال ضرورة حتمية لأوروبا

وذكرت "لوموند"، أنه في مؤتمر حول الحقوق الاجتماعية في لا هولبي ببلجيكا، دعا ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، إلى "إعادة تعريف طموحة" للاتحاد الأوروبي.

ويعتقد ماريو دراغي أن هياكل الاتحاد الأوروبي الحالية، المصممة لصراعات ما قبل كوفيد، وما قبل أوكرانيا، وما قبل الشرق الأوسط، عفا عليها الزمن، مؤكدا أنه لكي يظل الاتحاد الأوروبي قادراً على المنافسة، فيتعين عليه أن يتكيف مع عالم اليوم والغد.

ويشارك إنريكو ليتا، رئيس الوزراء السابق، هذه الرؤية، حيث قدم تقريراً إلى زعماء مجموعة السبعة والعشرين، مبينا أن السوق الأوروبية الموحدة تنتمي إلى "القرن العشرين تماماً".

وأكد أن التجزئة الحالية للسوق الداخلية الأوروبية تلحق الضرر بقدرتها التنافسية، وتترك الشركات الأوروبية عرضة للقوى الاقتصادية العالمية.

واقترح ليتا تدابير لتعزيز إنشاء شركات أوروبية رائدة في القطاعات الرئيسية، مثل الاتصالات والطاقة والتمويل، مؤكدا أن تكامل أسواق رأس المال الأوروبية أمر ضروري لتحقيق هذا الطموح.

وأضاف أنه من شأن سوق رأس المال الموحدة، مثل الولايات المتحدة، أن تجعل من الممكن توجيه المدخرات الخاصة الأوروبية إلى استثمارات طويلة الأجل في التحول الأخضر والرقمي.

وفي القمة الأوروبية ببروكسل، دعا المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إنشاء اتحاد أسواق رأس المال واقترحا منتج ادخار أوروبي.

تردد بعض الدول الأوروبية

ورغم هذه الجهود، أعربت عشرات الدول الأعضاء، بما في ذلك لوكسمبورغ وأيرلندا، عن ترددها، وطرحت مصالحها الوطنية.

وأشارت الصحيفة أن تقرير ماريو دراغي المتوقع في شهر يونيو/ حزيران قد يكون بمثابة الحافز اللازم للتغلب على هذه العقبات، وينبغي أن يسلط الضوء على مدى إلحاح وأهمية هذا التحول بالنسبة لمستقبل الاتحاد الأوروبي.

وختمت الصحيفة بالقول، إن الاتحاد الأوروبي يقف عند مفترق طرق حاسم، مؤكدة أن تبني اتحاد أسواق رأس المال لا يشكل ضرورة أساسية لتعزيز مكانة الاتحاد على الساحة العالمية فحسب، بل وأيضاً لضمان النمو المستدام والازدهار في المستقبل.